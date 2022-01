Balotelli di nuovo in Premier? Arriva l’indiscrezione!

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)diinè più di una semplice suggestione. Il 31enne italiano interessa fortemente al Newcastle. Dopo aver vestito le maglie di Manchester City e Liverpool tra il 2013 e il 2016, l’attaccante potrebbe ritornare in Inghilterra alla corte della nuova proprietà saudita., Newcastle, calciomercatoPer adesso si tratta solo di semplici sondaggi da parte del Newcastle United, l’Adana Demirspor non vorrebbe privarsi del suo attaccante, ma di fronte un’offerta soddisfacentepotrebbe partire. Secondo il Daily Star, il Newcastle vorrebbe fortemente l’attaccante ex-Inter tra le altre, e lo reputerebbe uno degli obiettivi principali per riportare la squadra bianconera ai vertici del calcio inglese. Piero Inferrera

Advertising

Mark__Jonqh : RT @cosgar_agent: #BREAKINGNEWS #ULTIMORA #Balotelli si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del #Newcastle, è appena ar… - FinazziLorenzo : RT @cosgar_agent: #BREAKINGNEWS #ULTIMORA #Balotelli si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del #Newcastle, è appena ar… - cuttaneo : RT @cosgar_agent: #BREAKINGNEWS #ULTIMORA #Balotelli si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del #Newcastle, è appena ar… - SonofYes : RT @cosgar_agent: #BREAKINGNEWS #ULTIMORA #Balotelli si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del #Newcastle, è appena ar… - MatteoChioccio1 : RT @cosgar_agent: #BREAKINGNEWS #ULTIMORA #Balotelli si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del #Newcastle, è appena ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli nuovo

Per questo motivo ora il Newcastle vuole acquistaree dall'Adana Demirspor arrivano le ...Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal...... si è giocata, perdendola malamente (in mezzo pure l'espulsione di Totti per un calcio a),... ovvero dodici mesi fa, quando in casa contro lo Spezia, dila squadra ligure nel destino ...Il Newcastle sarebbe interessato all'ingaggio di Mario Balotelli. Secondo quanto riferisce il Daily Star, il club inglese ha iniziato a stringere contatti con i turchi dell'Adana per un possibile rito ...Sirene inglesi per Mario Balotelli. Mentre Super Mario scalda i motori per il rientro in campo con l'Adana Demispor, dopo il Covid, la Premier League sembra essere pronta riabbracciarlo ...