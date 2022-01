Bally nomina come nuovo direttore creativo il designer Rhuigi Villaseñor | fondatore del brand streetwear Rhude

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 2022 è ancora ai primi vagiti e il mondo della moda viene subito scosso da una notizia in apparenza clamorosa. Il mese di gennaio è destinato, infatti, a essere ricordato grazie alla decisione dello storico marchio del lussodiresuo prossimo, ildicon sede a Los Angeles. Si tratta di una mossa di alto valore strategico per l'azienda svizzera, fondata 171 anni fa a Schönenwerd da Carl Franze suo fratello Fritz, che da cinque anni non ha un. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bally nomina

Il marchio di lusso svizzero, di proprietà di Jab Holding Company, annuncia oggi ladi Rhuigi Villasenor a direttore creativo. La sua prima collezione perdebutterà per la stagione Primavera/Estate 2023. Nato a ...Villaseñor si dice 'orgoglioso di questaè una realtà che mi sta molto a cuore, essendo stato indossato nella mia famiglia di generazione in generazione, da mio nonno fino a me. ...La scelta di Bally, insieme all'acquisto fatto dal colosso del lusso LVMH di una quota di minoranza della label newyorkese Aimé Leon Dore, conferma che non c'è più un grande divario tra alta moda e st ...Il marchio di lusso svizzero Bally, di proprietà di JAB Holding Company, ha annunciato la nomina di Rhuigi Villaseñor come suo nuovo Direttore Creativo. La sua prima collezione sarà con la PE 2023.