Baia Domizia,sequestrato il “villaggio degli svedesi”: vale 14 milioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo storico “villaggio degli svedesi” di Baia Domizia comprato a un valore di molto inferiore al valore di mercato e con proventi illeciti. Questo il sospetto dei finanzieri del Comando provinciale di Caserta che, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua vedere, ha posto sotto sequestro l’intero complesso aziendale della società proprietaria del villaggio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo storico “” dicomprato a un valore di molto inferiore al valore di mercato e con proventi illeciti. Questo il sospetto dei finanzieri del Comando provinciale di Caserta che, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua vedere, ha posto sotto sequestro l’intero complesso aziendale della società proprietaria del. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

