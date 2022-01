Back to School, Schillaci rimandato: "Alcune carenze sono evidenti. Il giudizio non può che essere incerto" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Niente da fare per Totò Schillaci: durante la 3^ puntata di Back to School, l'ex calciatore è stato rimandato. Dovrà sostenere nuovamente l’esame nella prossima puntata. Colpa di una prova non... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Niente da fare per Totò: durante la 3^ puntata dito, l'ex calciatore è stato. Dovrà sostenere nuovamente l’esame nella prossima puntata. Colpa di una prova non...

Advertising

Pall_Gonfiato : #BacktoSchool, #Schillaci rimandato: 'Alcune carenze sono evidenti. Il giudizio non può che essere incerto' - IOdonna : Flavia Vento e Scintilla ripetono l'esame di quinta elementare. - GiuseppeBlaset1 : ??Torna la Winter School di @Geopoliticainfo 'America is back - Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro AGENTE DI COMMERCIO: Azienda che fabbrica e distribuisce articoli dii accessori donna per capelli, a… - LuinoNotizie : Due luinesi su Italia1 protagoniste del programma “Back to school” -