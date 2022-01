AXA Italia e Gruppo Renault: partnership per la mobilità all'insegna dell'innovazione e della sicurezza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Milano 19 gennaio 2022) - Il Gruppo Renault, tramite la sua finanziaria RCI, ha scelto AXA Assicurazioni per gestire l'assicurazione della flotta retail e-business, con contratti di finanziamento, leasing e noleggio. - Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo AXA Italia: “Questa partnership ha un forte valore strategico perché in prospettiva consentirà di dare risposte a trend emergenti nel settore della mobilità, per un'esperienza clienti sempre più innovativa. - Pascal Pozzoli, CEO RCI Banque Italia captive del Gruppo Renault “Questa importante collaborazione ci consentirà di affrontare insieme le nuove sfide di mercato con la soddisfazione del cliente a far da guida al partenariato." Milano, 19 gennaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Milano 19 gennaio 2022) - Il, tramite la sua finanziaria RCI, ha scelto AXA Assicurazioni per gestire l'assicurazionea flotta retail e-business, con contratti di finanziamento, leasing e noleggio. - Giacomo Gigantiello, CEO delAXA: “Questaha un forte valore strategico perché in prospettiva consentirà di dare risposte a trend emergenti nel settore, per un'esperienza clienti sempre più innovativa. - Pascal Pozzoli, CEO RCI Banquecaptive del“Questa importante collaborazione ci consentirà di affrontare insieme le nuove sfide di mercato con la soddisfazione del cliente a far da guida al partenariato." Milano, 19 gennaio ...

Advertising

lifestyleblogit : AXA Italia e Gruppo Renault: partnership per la mobilità all’insegna dell’innovazione e della sicurezza - - ABMnewscom : AXA Italia e il Gruppo Renault: partnership per la mobilità all’insegna dell’innovazione e della sicurezza… - CharlieLions72 : AXA Italia e il Gruppo #Renault: partnership per la mobilità all’insegna dell’innovazione e della sicurezza - - InsuranceTrade : Attraverso questa iniziativa i clienti di @AXAItalia potranno donare un contributo per l’attivazione di una polizz… -