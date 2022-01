(Di mercoledì 19 gennaio 2022) - - Il costruttore italiano di auto di lussola sua rete di retaile incon due partner appena selezionati nella Contea di Orange, in California, e a Chicago, Illinois - La selezione di questi nuovi partner retail porta la rete diina un totale di nove punti retail, incluso il Canada - L'avvio della produzione artigianale della hyper GT interamente elettrica diin Italia è previsto per inizio 2022; le prime consegne ai clienti negli Stati Uniti e nel resto del mondo avverranno nel corso dell'anno CAMBIANO, Italia, 18 gennaio 2022 /PRNewswire/ha ampliato la sua ...

Advertising

lifestyleblogit : AUTOMOBILI PININFARINA ESPANDE LA SUA PRESENZA IN NORDAMERICA - -

Ultime Notizie dalla rete : AUTOMOBILI PININFARINA

Adnkronos

Il costruttore italiano di auto di lussoespande la sua rete di retaile in Nordamerica con due partner appena selezionati nella Contea di Orange, in California, e a Chicago, Illinois - La selezione di questi nuovi ...Già oggi collabora con clienti del calibro di Porsche, Hyundai, Kia,, Koenigsegg e Aston Martin. Ovviamente, l'obiettivo è quello di espandere ulteriormente i progetti di ...- - Il costruttore italiano di auto di lusso Automobili Pininfarina espande la sua rete di retaile in Nordamerica con due partner appena selezionati nella Conte ...Rimac Technology amplierà le sue attività nei settori dell'ingegneria e dello sviluppo e della produzione di sistemi di batterie ad alte prestazioni. Inoltre, lavorerà allo sviluppo di motori elettric ...