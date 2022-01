Auto in bilico su una scarpata, i vigili del fuoco salvano una donna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nazzaro (Bn) – Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella serata di ieri a San Nazzaro. Una donna alla guida di una Suzuki è uscita fuori starda, perdendo il controllo dell’Autovettura e terminando la corsa contro un albero. L’Auto è rimasta in bilico sulla cunetta, frenata dal tronco. Per la conducente c’era un concreto pericolo di riportare gravi danni fisici, vista l’instabilità della posizione dell’Auto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto la donna in salvo con l’ausilio di un carro gru, in seguito a una delicata operazione di salvataggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nazzaro (Bn) – Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella serata di ieri a San Nazzaro. Unaalla guida di una Suzuki è uscita fuori starda, perdendo il controllo dell’vettura e terminando la corsa contro un albero. L’è rimasta insulla cunetta, frenata dal tronco. Per la conducente c’era un concreto pericolo di riportare gravi danni fisici, vista l’instabilità della posizione dell’. Immediato l’intervento deidelche hanno tratto lain salvo con l’ausilio di un carro gru, in seguito a una delicata operazione di salvataggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

