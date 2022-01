Australian Open 2022 | risultati tabellone uomini 19 gennaio | fuori Hurkacz | avanti gli altri favoriti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Terminata pochi minuti fa, anche per quel che riguarda ildi singolare maschile deglidi tennis, la terza giornata: in campo, per il secondo turno, la parte alta del main draw, che vedeva impegnati due azzurri. Avanzano al terzo turno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il serbo Miomir Kecmanovic regola lo statunitense Tommy Paul per 7-6 7-5 7-6 e se la vedrà con Lorenzo Sonego, che rimonta il tedesco Oscar Otte per 2-6 6-2 6-3 6-1. Il transalpino Gaël Monfils, vittorioso sul kazako Alexander Bublik per 6-1 6-0 6-4, affronterà il cileno Cristian Garín, che elimina lo spagnolo Pedro Martinez Portero per 6-7 7-6 2-6 6-2 6-2. Lo statunitense Sebastian Korda supera il francese Corentin Moutet per 3-6 6-4 6-7 7-5 7-6 e sarà atteso dallo spagnolo Pablo Carreño Busta, che elimina il neerlandese ...