Australian Open 2022 | infortunio Tan contro Svitolina | la francese lascia il campo in sedia a rotelle FOTO

La tennista Harmony Tan ha subito un infortunio durante il match contro Elina Svitolina, valido per il secondo turno degli Australian Open 2022, ed è stata costretta a lasciare il campo in sedia a rotelle. Immagini strazianti quelle che arrivano da Melbourne, con la 24enne sofferente e costretta a lasciare la sfida dopo una grande prestazione che l'aveva portata a conquistare il secondo set contro la numero 17 al mondo. Per Tan si tratta di un infortunio al polpaccio.

