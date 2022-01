Australian Open 2022, Carlos Alcaraz supera Dusan Lajovic e si prende di forza il terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Carlos Alcaraz emula il ‘maestro’ Rafa Nadal e approda al terzo turno degli Australian Open 2022. Lo fa regolando in tre set Dusan Lajovic, con il punteggio di 6-2 6-1 7-5 in due ore di gioco, combattendo solo nella terza frazione. Ora il talentuosissimo iberico è in attesa di conoscere il suo avversario, con Matteo Berrettini ancora in lotta con Stefan Kozlov. Il giovane spagnolo è un vero e proprio rullo compressore, prendendo le misure di Lajovic nel quarto gioco e portandosi immediatamente avanti nel punteggio alla seconda palla break. Al servizio lascia soltanto tre punti al suo avversario, che invece soffre maledettamente e nel giro di 34 minuti ha già in tasca la prima frazione. Il canovaccio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)emula il ‘maestro’ Rafa Nadal e approda aldegli. Lo fa regolando in tre set, con il punteggio di 6-2 6-1 7-5 in due ore di gioco, combattendo solo nella terza frazione. Ora il talentuosissimo iberico è in attesa di conoscere il suo avversario, con Matteo Berrettini ancora in lotta con Stefan Kozlov. Il giovane spagnolo è un vero e proprio rullo compressore,ndo le misure dinel quarto gioco e portandosi immediatamente avanti nel punteggio alla seconda palla break. Al servizio lascia soltanto tre punti al suo avversario, che invece soffre maledettamente e nel giro di 34 minuti ha già in tasca la prima frazione. Il canovaccio ...

