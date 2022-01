Australian Open 2022, Camila Giorgi con il brivido batte Tereza Martincová e vola al terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una vittoria in perfetto stile Camìla Giorgi. L’azzurra (n.33 del ranking) si è imposta per 6-2 7-6 (2) contro la ceca Tereza Martincová (n.47 del mondo). Un match dominato per quasi tutto il tempo da Giorgi, che poi in maniera inaspettata si è un po’ persa nella fase conclusiva del secondo set. Fortunatamente per l’azzurra l’epilogo al tie-break è stato favorevole e le consente di staccare il biglietto per il terzo turno dove attende la vincente tra Lucia Bronzetti (n.142 del ranking) e la n.1 del mondo Ashleigh Barty. PRIMO SET – Si assiste a un vero e proprio soliloquio della marchigiana. Camìla detta i tempi dello scambio e per la ceca c’è poco da fare. Con colpi potenti e ben angolati l’azzurra si porta sul 4-1 “pesante” con due break di vantaggio. La gestione dell’italiana è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una vittoria in perfetto stile Camìla. L’azzurra (n.33 del ranking) si è imposta per 6-2 7-6 (2) contro la ceca(n.47 del mondo). Un match dominato per quasi tutto il tempo da, che poi in maniera inaspettata si è un po’ persa nella fase conclusiva del secondo set. Fortunatamente per l’azzurra l’epilogo al tie-break è stato favorevole e le consente di staccare il biglietto per ildove attende la vincente tra Lucia Bronzetti (n.142 del ranking) e la n.1 del mondo Ashleigh Barty. PRIMO SET – Si assiste a un vero e proprio soliloquio della marchigiana. Camìla detta i tempi dello scambio e per la ceca c’è poco da fare. Con colpi potenti e ben angolati l’azzurra si porta sul 4-1 “pesante” con due break di vantaggio. La gestione dell’italiana è ...

