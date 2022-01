Aus Open Junior, azzurrini: in 4 puntano al MD (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sul cemento di Melbourne sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni Ciavarella e Gandolfi nel torneo maschile, Valente ed Urgesi in quello femminile Leggi su federtennis (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sul cemento di Melbourne sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni Ciavarella e Gandolfi nel torneo maschile, Valente ed Urgesi in quello femminile

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open Australian Open, Seppi fuori al primo turno Andreas Seppi saluta gli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di ... Bolt (Aus) 6 - 3 6 - 3 6 - 4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6 - 1 7 -...

Tennis: Australian Open, Seppi fuori al primo turno ...in tre set al polacco Majchrzak MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreas Seppi saluta gli Australian Open, ... Bolt (Aus) 6 - 3 6 - 3 6 - 4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6 - 1 7 - 5 6 - 1 . glb/red 18 - Gen - 22 ...

Tennis, Australian Open 2022 LIVE: Tanti italiani nella notte australiana, poi Nadal, Osaka e Berrettini Eurosport IT TENNIS: AUSTRALIAN OPEN. KHACHANOV AL 3° TURNO,SFIDERÀ NADAL,HURKACZ OUT MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Karen Khachanov al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, te ...

Novak Djokovic dovrà essere vaccinato per giocare il Roland Garros? Le news di oggi Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (francesi e stranieri). A Djokovic dunque, dopo l'Aus Open, potrebbe essere impedito di parteci ...

