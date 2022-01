Aumenti bollette luce gas, governo valuta misure fino a 4 miliardi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Potrebbe sfiorare i 4 miliardi di euro l’intervento che il governo intende mettere domani in campo per tornare a contrastare, nuovamente, gli Aumenti delle bollette di luce e gas. Un segnale forte, ma senza ricorrere allo scostamento di bilancio chiesto a gran voce dai partiti. Per finanziare le misure, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, si ricorrerà agli incassi delle aste per le emissioni di Co2, per un tesoretto stimato tra 1,5 e 1,8 miliardi. Una dote tuttavia insufficiente a fronteggiare l’emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto economico del paese. Per questo, si sta valutando un intervento di altri 2,5 miliardi che potrebbero arrivare o dalla cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema o ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Potrebbe sfiorare i 4di euro l’intervento che ilintende mettere domani in campo per tornare a contrastare, nuovamente, glidelledie gas. Un segnale forte, ma senza ricorrere allo scostamento di bilancio chiesto a gran voce dai partiti. Per finanziare le, riferiscono fonti diall’Adnkronos, si ricorrerà agli incassi delle aste per le emissioni di Co2, per un tesoretto stimato tra 1,5 e 1,8. Una dote tuttavia insufficiente a fronteggiare l’emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto economico del paese. Per questo, si stando un intervento di altri 2,5che potrebbero arrivare o dalla cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema o ...

