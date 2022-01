Atalanta, il Newcastle non molla Zapata: la situazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non si è arreso il Newcastle dopo il no ricevuto dall’Atalanta alla prima offerta per Duvan Zapata. I magpies infatti si sono visti rispedire al mittente una proposta di un prestito oneroso da 5 milioni più 18 di obbligo di riscatto legato alla loro salvezza in Premier League. Nelle prossime ore tuttavia è attesa una nuova offerta del club dello sceicco Al-Rumayyan, per una cifra che potrebbe avvicinarsi molto ai 40 milioni richiesti dalla Dea. Lo scoglio principale per la buona riuscita della trattativa è rappresentato dalle condizioni cui si lega l’obbligo di riscatto. L’Atalanta infatti vorrebbe un riscatto incondizionato, mentre il club inglese non vuole correre il rischio di dover l’anno prossimo sostenere un ingaggio così alto giocando in Premiership. Per quanto riguarda l’accordo con il giocatore invece ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non si è arreso ildopo il no ricevuto dall’alla prima offerta per Duvan. I magpies infatti si sono visti rispedire al mittente una proposta di un prestito oneroso da 5 milioni più 18 di obbligo di riscatto legato alla loro salvezza in Premier League. Nelle prossime ore tuttavia è attesa una nuova offerta del club dello sceicco Al-Rumayyan, per una cifra che potrebbe avvicinarsi molto ai 40 milioni richiesti dalla Dea. Lo scoglio principale per la buona riuscita della trattativa è rappresentato dalle condizioni cui si lega l’obbligo di riscatto. L’infatti vorrebbe un riscatto incondizionato, mentre il club inglese non vuole correre il rischio di dover l’anno prossimo sostenere un ingaggio così alto giocando in Premiership. Per quanto riguarda l’accordo con il giocatore invece ...

