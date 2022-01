Advertising

fisco24_info : Assicurazioni: Axa partner assicurativo del Gruppo Renault: Per tutti i marchi - alexdifede : RT @AssicurazioniNb: Un po' di storia... #agenzia #assicurazione #assicurazioni #siracusa #axa #bene #nobis - AssicurazioniNb : Un po' di storia... #agenzia #assicurazione #assicurazioni #siracusa #axa #bene #nobis - InsurancReview : La disponibilità di nuovi dati e strumenti tecnologici amplia il lavoro dei professionisti delle tariffe assicurati… -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni Axa

Agenzia ANSA

... per un'esperienza cliente sempre più innovativa e vicina alle reali esigenze delle persone", afferma Giacomo Gigantiello, Ceo del Gruppo assicurativoItalia. "Il prodotto assicurativo ha una ......niente celata con Mediobanca sulle scelte strategiche per il futuro della società di. ...redditività del titolo e la capacità della società di competere con i rivali del settore come, ...(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Axa diventa partner assicurativo di Renault. La finanziaria del gruppo automobilistico francese Rci, ha infatti raggiunto un accordo con la società per gestire l'assicurazione ...All’assemblea del 29 aprile si confronteranno due blocchi di soci: che cosa vogliono i due grandi imprenditori italiani e qual è la linea del ceo di Generali, Philippe Donnet, sostenuto da Mediobanca.