Assarmatori | Stefano Messina confermato alla presidenza | Scongiuriamo il rischio che la transizione ecologica si trasformi in un' operazione mediatica

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Laecologica, per il settore marittimo ma anche per tutto il mondo del trasporto e della logistica, rischia di essere solo un'se gli obbiettivi non saranno tarati sulle tecnologie effettivamente disponibili". Lo ha affermato, presidente del Gruppoe Vice Presidente Esecutivo della Ignazio& C. riper altri quattro annidi. Il nuovo mandato gli è stato affidato all'unanimità dall'Assemblea privata dell'Associazione, che si è tenuta oggi a Roma. Insieme aè stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, che sarà composto dai due vicepresidenti, il ...

Advertising

InfoMarittimi : RT @ferpress: .@Assarmatori1: Stefano Messina confermato presidente per altri 4 anni - TrasportoEuropa : Stefano Messina mantiene il timone di Assarmatori #trasporto #merce #mare - Assarmatori1 : RT @Assarmatori1: #StefanoMessina confermato alla Presidenza di #Assarmatori: “Scongiuriamo il rischio che la #transizioneecologica si tras… - Gius_DiPalo : RT @Assarmatori1: #StefanoMessina confermato alla Presidenza di #Assarmatori: “Scongiuriamo il rischio che la #transizioneecologica si tras… - Assarmatori1 : RT @ferpress: .@Assarmatori1: Stefano Messina confermato presidente per altri 4 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Assarmatori Stefano

... Anna Ummarino e Salvatore Lauro e dai componenti supplentiBeduschi e Franco Del Giudice. "Quella della transizione ecologica " ha spiegato il presidente di" è una grande sfida ...19.01.2022 comunicato stampa- Scongiuriamo il rischio che la transizione ecologica si trasformi in un'operazione mediaticaMessina confermato alla Presidenza diadvertisement Scongiuriamo il rischio che la transizione ecologica si trasformi in un'operazione mediatica "La transizione ecologica, per il ...Stefano Messina riconfermato presidente di Assarmatori per i prossimi quattro anni. A margine della ...«La transizione ecologica, per il settore marittimo ma anche per tutto il mondo del trasporto e della logistica, rischia di essere solo un'operazione mediatica se gli obbiettivi non saranno tarati sul ...