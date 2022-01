Assalto a Capitol Hill | L' ex avvocato di Trump Rudy Giuliani chiamato a testimoniare

Advertising

globalistIT : La domanda è se si presenterà... - valeria_torta : RT @LettereTJ: L'assalto a Capitol Hill ha attirato l’attenzione mondiale, ma le manifestazioni armate sono state molte di più: @AlbertoBel… - LettereTJ : L'assalto a Capitol Hill ha attirato l’attenzione mondiale, ma le manifestazioni armate sono state molte di più:… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Assalto Capitol Hill, commissione d'inchiesta convoca Rudy Giuliani #rudygiuliani - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Assalto Capitol Hill, commissione d'inchiesta convoca Rudy Giuliani #rudygiuliani -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Capitol

La commissione cerca di stabilire la responsabilità di Donald Trump e del suo entourage nell'alla sede del Congresso da parte di diverse centinaia di suoi sostenitori, quando i funzionari ...... negli Stati Uniti, è 'sotto' e che decine di milioni di americani rischiano di esserne ... fuori daHill e come gli altri partecipanti alla marcia, tra cui anche la giovanissima Yolanda ...Giuliani è accusato di promuovere attivamente le accuse di frode elettorale nelle elezioni presidenziali del 2020 e di aver cercato di convincere i funzionari eletti locali ad aiutare ad annullare i r ...La commissione del Congresso che indaga sull'assalto del 6 gennaio ha emesso una nuova serie di citazioni in giudizio ad alcuni dei più stretti consiglieri di Donald Trump, tra cui Rudy Giuliani. La c ...