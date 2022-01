Asili nido e materne, senza mascherina e in gruppi di 27 bambini: “Ripristinare le ‘bolle’ per ridurre il rischio contagio”. Le storie: “Viviamo nell’incertezza, basta un positivo e 30 famiglie si bloccano” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il virus corre veloce soprattutto tra i non vaccinati. Ma i non vaccinati non sono solo no vax. “Irene 2 anni e mezzo, va al nido in una classe di 27 bambini”. “Cloe 5 anni e Edoardo 2 anni. Entrambi sono in classi di 26 bambini”. “Cesare, 2 anni, anche loro sono 26 in tutto nella sezione medi”. “Caterina ha 2 anni e mezzo, ogni giorno in aula con altri 27 bimbi”. “Diego, 5 anni, scuola dell’infanzia, 22 bambini”. “Antonello e Francesca, 20 mesi, sezione da 21 bambini”. “Edoardo, 2 anni e mezzo, classe di 30”. Siamo a Roma. Tutte scuole materne e nidi pubblici. Ti aspetti che proprio qui dentro ci siano protocolli chiari e uguali per tutti, soprattutto dopo due anni di pandemia e poche certezze. Una su tutte: evitare gli assembramenti. Invece ogni mattina Irene, Cloe, Caterina, Cesare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il virus corre veloce soprattutto tra i non vaccinati. Ma i non vaccinati non sono solo no vax. “Irene 2 anni e mezzo, va alin una classe di 27”. “Cloe 5 anni e Edoardo 2 anni. Entrambi sono in classi di 26”. “Cesare, 2 anni, anche loro sono 26 in tutto nella sezione medi”. “Caterina ha 2 anni e mezzo, ogni giorno in aula con altri 27 bimbi”. “Diego, 5 anni, scuola dell’infanzia, 22”. “Antonello e Francesca, 20 mesi, sezione da 21”. “Edoardo, 2 anni e mezzo, classe di 30”. Siamo a Roma. Tutte scuolee nidi pubblici. Ti aspetti che proprio qui dentro ci siano protocolli chiari e uguali per tutti, soprattutto dopo due anni di pandemia e poche certezze. Una su tutte: evitare gli assembramenti. Invece ogni mattina Irene, Cloe, Caterina, Cesare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Asili nido Scuola: il contagio corre anche a Torino. Intervista all'assessore Carlotta Salerno Sempre più classi torinesi ricorrono alla didattica a distanza a causa del Covid e le quarantene sono aumentate anche nelle scuole materne e negli asili nido torinesi. "Siamo di fronte a una situazione che, dal punto di vista della pandemia - afferma l' assessore comunale alle Politiche Educative, giovanili e periferie, Carlotta Salerno - ...

Sanificatori per l'aria nelle scuole e nelle palestre, passa la proposta in Comune ... a partire dagli asili nido fino alle scuole secondarie di primo grado, e nelle relative palestre'. È soddisfatto il capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Onorio Vidoni. Il Consiglio comunale si è ...

Requisiti e fasce per bonus asilo nido 2022: quando l'INPS ci dirà tutto Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per quanto concerne il bonus asilo nido 2022 da erogare in Italia. Al di là delle fasce e dei requisiti, che proveremo ad approfondire oggi 19 gennaio, in tant ...

