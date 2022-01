Arsenal, Arteta risponde a Conte: “Nessuno infanghi il nostro nome” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Non permettiamo a Nessuno di infangare il nostro nome o di mentire su cose che non sono accadute. Difenderemo il nostro club nel modo più deciso, con le unghie e con i denti”. E’ polemica accesa tra il manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, e il collega del Tottenham, Antonio Conte, che ieri aveva definito “strana e sorprendente” la decisione della Premier League di accogliere la richiesta dei Gunners di rinviare il derby londinese che si sarebbe dovuto giocare domenica scorsa, sottolineando che questo dovrebbe accadere solo per casi di Covid-19 e non per infortuni o per giocatori impegnati in nazionale. “L’Arsenal “ha fatto la cosa giusta“, ha proseguito Arteta, secondo quanto riporta la Bbc, perché “non avevamo i giocatori necessari ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Non permettiamo adi infangare ilo di mentire su cose che non sono accadute. Difenderemo ilclub nel modo più deciso, con le unghie e con i denti”. E’ polemica accesa tra il manager dell’, Mikel, e il collega del Tottenham, Antonio, che ieri aveva definito “strana e sorprendente” la decisione della Premier League di accogliere la richiesta dei Gunners di rinviare il derby londinese che si sarebbe dovuto giocare domenica scorsa, sottolineando che questo dovrebbe accadere solo per casi di Covid-19 e non per infortuni o per giocatori impegnati in nazionale. “L’“ha fatto la cosa giusta“, ha proseguito, secondo quanto riporta la Bbc, perché “non avevamo i giocatori necessari ...

Advertising

marcoconterio : ?? ??? L'#Arsenal ci prova per #Arthur della #Juventus. Nuovi contatti in queste ore, c'è l'ok di Mikel Arteta. Adess… - marcoconterio : ?? ?? Ci siamo: #Arthur ha accettato la proposta dell'#Arsenal e detto sì ad Arteta. Proposta di prestito secco con… - giaco_iaco : ???? L’#Arsenal ci prova per #Arthur, è un obiettivo di mister Arteta. Nuovi contatti fra le parti in queste ore, il… - sportface2016 : #Arsenal, #Arteta risponde a #Conte: 'Nessuno infanghi nostro nome' - ClockEndItalia : ??????????: ???????????? ???????????????? Recupero Reintegro Redenzione Responsabilità (Zero) Ecco come Arteta potrebbe riabilitare… -