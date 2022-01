Arsenal, Arteta non chiude alla cessione di Aubameyang: «Ora ha il Covid, poi vedremo» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aubameyang Juve, l’Arsenal apre alla cessione dell’attaccante del Gabon? L’annuncio del tecnico dei Gunners Arteta La Juventus è alla ricerca sempre dell’attaccante da inserire nella rosa. Tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane c’è anche quello di Aubameyang. La sua cessione non è così impossibile. A darne l’annuncio è stato lo stesso Arteta: «È a Londra, ha contratto il Covid ed è tornato qui. Giocherà ancora con noi? Dobbiamo assicurarci che la salute del giocatore sia nelle migliori condizioni possibili e poi vedremo cosa succede». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Juve, l’apredell’attaccante del Gabon? L’annuncio del tecnico dei GunnersLa Juventus èricerca sempre dell’attaccante da inserire nella rosa. Tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane c’è anche quello di. La suanon è così impossibile. A darne l’annuncio è stato lo stesso: «È a Londra, ha contratto iled è tornato qui. Giocherà ancora con noi? Dobbiamo assicurarci che la salute del giocatore sia nelle migliori condizioni possibili e poicosa succede». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

