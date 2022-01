Arriva in Italia una nuova terapia per l’anemia falciforme (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Novartis ha annunciato oggi che l'AIFA ha approvato la rimborsabilità del farmaco basato sul principio del crizanlizumab, per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (vaso occlusive crises - VOC) ricorrenti nei pazienti affetti da anemia falciforme di età uguale e superiore a sedici anni che abbiano presentato almeno due VOC nel corso dei dodici mesi precedenti. Crizanlizumab - al quale AIFA ha riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata - può essere somministrato come terapia aggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia nei pazienti per i quali HU/HC è inappropriata o inadeguata, dove per inappropriata/inadeguata si intende una efficacia non sufficiente o la presenza di problematiche di tollerabilità, insufficiente compliance.L'anemia falciforme, che in Europa colpisce circa ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Novartis ha annunciato oggi che l'AIFA ha approvato la rimborsabilità del farmaco basato sul principio del crizanlizumab, per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (vaso occlusive crises - VOC) ricorrenti nei pazienti affetti da anemiadi età uguale e superiore a sedici anni che abbiano presentato almeno due VOC nel corso dei dodici mesi precedenti. Crizanlizumab - al quale AIFA ha riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata - può essere somministrato comeaggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come mononei pazienti per i quali HU/HC è inappropriata o inadeguata, dove per inappropriata/inadeguata si intende una efficacia non sufficiente o la presenza di problematiche di tollerabilità, insufficiente compliance.L'anemia, che in Europa colpisce circa ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Italia Anpr online: completata l'Anagrafe nazionale della popolazione residente Con il completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente l'Italia compie un passo ... quali si possono scaricare liberamente La notizia del completamento dell'Anpr arriva dopo che dallo ...

EEMS sospesa per eccesso di ribasso EEMS arriva da un forte rialzo accumulato nelle precedenti quattro sedute. Il prezzo delle azioni era passato dagli 0,1292 euro del 12 gennaio 2022 agli 0,212 euro della chiusura del 18 gennaio. Il ...

Arriva Italia, è partito il servizio di trasporto disabili nel comune di Roma autobusweb Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, a Hafnarfjordur e Bologna la doppia sfida con l’Islanda Si giocherà a Hafnarfjordur il 24 febbraio e al PalaDozza di Bologna il 27 febbraio la doppia sfida Italia-Islanda valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023 previsti nelle Filippine, in Giappone ...

UFFICIALE A2 - Robert Johnson: arriva la firma al Legia Varsavia Futuro in Polonia per Robert Johnson che ha terminato stamattina la sua avventura italiana alla Pallacanestro Cantù. Il giocatore ha deciso di non vaccinarsi e pertanto è arrivata ...

