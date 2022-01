Argentina | i convocati di Scaloni | 7 giocatori di Serie A | c’è anche Dybala

Advertising

sportface2016 : #Argentina, i convocati di #Scaloni: 7 giocatori di #SerieA, c’è anche #Dybala - petrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Qualificazioni, Argentina: convocati i due obiettivi azzurri Alvarez e Tagliafico - junews24com : Convocati Argentina: la decisione di Scaloni su Dybala - - firenzeviola_it : ARGENTINA, Quarta e Gonzalez convocati da Scaloni - susydigennaro : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Qualificazioni, Argentina: convocati i due obiettivi azzurri Alvarez e Tagliafico -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina convocati

Juventus News 24

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito idi Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale, per le sfide che vedranno l'Albiceleste di scena per le gare di qualificazione ai Mondiali. Portieri : Armani, Andrada, ...Questi tutti i ''. Chris Beath (guardalinee Anton Shchetinin e Asley Beecham, Australia), ... Messico), Fernando Rapallini (Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa,) e Clement Turpin (...Sono ben sette i calciatori della nostra Serie A convocati dal Ct Scaloni per i prossimi impegni dell’Argentina contro Cile e Colombia.Ascolta la versione audio dell'articolo Convocati Argentina: resa nota la lista del ct Scaloni per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. La decisione su Dybala La Federazione arg ...