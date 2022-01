Apre lo sportello e abbatte due scooter | la prima cosa che controlla è il danno alla propria auto

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'mobilista non ha guardato dallo specchietto, e quando ha aperto loha centrato ben dueisti. L'uomo, sceso dal proprio mezzo, si è accertato che lo stesso non avesse subito ...

Advertising

ottopagine : Il Comune si apre ai giovani: nuovo sportello e servizi civili #Avellino - irpiniatimes1 : IL COMUNE SI APRE AI GIOVANI, NUOVO SPORTELLO E SERVIZI CIVILI - argentano5 : @aforista_l @chesucc3de Sgarbi al distributore di benzina, mi apre lo sportello e mi dà la mano sorridendo:' ciao s… - lavocedialba : Cia Cuneo apre uno sportello di consulenza per gli apicoltori - DasaievKasparov : @fabcet Un ricovero d'urgenza dopo un trauma da caduta.... 'Questo è il bollettino per il pagamento;lo sportello apre alle 9. -

Ultime Notizie dalla rete : Apre sportello

Tiscali Notizie

L'automobilista non ha guardato dallo specchietto, e quando ha aperto loha centrato ben due scooteristi. L'uomo, sceso dal proprio mezzo, si è accertato che lo stesso non avesse subito danni? 19 gennaio 2022LoCia A curare loper le aziende è il tecnico Moreno Dutto: entomologo di notevole esperienza e preparazione. Il servizio di assistenza riguarda gli aspetti più tecnici del ...L’automobilista non ha guardato dallo specchietto, e quando ha aperto lo sportello ha centrato ben due scooteristi. L’uomo, sceso dal proprio ...L’attore in preda all’ira si sarebbe scagliato contro un uomo che per un soffio non ha investito la compagna, Rocío Muñoz Morales ...