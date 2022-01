Antonio di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, figli, Instagram, Angela (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In studio Angela, che dopo una delusione ha iniziato a conoscere e a frequentare Antonio, nuovo cavaliere del parterre maschile. Antonio di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro Antonio è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, ha 60 anni e vive a Roma, dove lavora come avvocato. Non conosciamo molto di lui, non sappiamo se è mai stato sposato o se ha figli, ma sicuramente impareremo a scoprire di più durante il suo percorso. Antonio e Angela: il matrimonio Antonio ha conosciuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi,. In studio, che dopo una delusione ha iniziato a conoscere e a frequentare, nuovo cavaliere del parterre maschile.didel: chi è, età,è un nuovo cavaliere del parterre maschile di, ha 60 anni e vive a Roma, dove lavora come avvocato. Non conosciamo molto di lui, non sappiamo se è mai stato sposato o se ha, ma sicuramente impareremo a scoprire di più durante il suo percorso.: il matrimonioha conosciuto ...

