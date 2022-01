Antonella Clerici grande spavento in diretta, ecco cosa è successo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Antonella Clerici spaventata da uno scherzo organizzato da Alfio Bottaro in diretta televisiva: “Oh Dio, che succede?!” Antonella Clerici spaventata in direttaAttimi di tensione nell’ultima puntata di E’ sempre mezzoggiorno condotto da Antonella Clerici. La presentatrice, è stata vittima di uno scherzo che le ha causato una certa paura in diretta. Un simpatico scherzo organizzato dalla redazione e dal collega Alfio Bottaro. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nel dettaglio. Antonella Clerici spaventata in diretta cosa è successo nel corso della diretta di martedì 18 gennaio? ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)spaventata da uno scherzo organizzato da Alfio Bottaro intelevisiva: “Oh Dio, che succede?!”spaventata inAttimi di tensione nell’ultima puntata di E’ sempre mezzoggiorno condotto da. La presentatrice, è stata vittima di uno scherzo che le ha causato una certa paura in. Un simpatico scherzo organizzato dalla redazione e dal collega Alfio Bottaro. Andiamo a vedere insiemenel dettaglio.spaventata innel corso delladi martedì 18 gennaio? ...

Advertising

Baccotvnews : ??Riccardo Cocciante sarà ospite venerdì della finale di #Thevoicesenior condotta da Antonella Clerici (fonte: @tvblogit) #Rai1 #Ascoltitv - AnnaMancini81 : E’ sempre mezzogiorno, spazio Festival di Sanremo: tutte le novità di Antonella Clerici - GugBiondo : RT @RaiPremium: Alle 21.20 Antonella Clerici presenta 'The Voice Senior' la settima puntata. Terminate le Blind Auditions è il momento dell… - IdaLa56 : @EnfantProdige @Ginko_21 Ho conosciuto l'attore che lo interpreta è un ragazzo stupendo e per me è sottovalutato e… - chamackyni : @DexCobra Antonella Clerici aveva previsto tutto. 'Fa le bolle ma non è un sapone!' 'LA sBORRA' -