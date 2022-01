Anticipazioni Love is in the air | Serkan scopre chi è suo padre | Piril è geloso

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lesulle puntate diis in the air, che verranno trasmesse dal 24 gennaio, vedono due famiglie protagoniste e tanti colpi di scena:scoprirà chi è il suo vero. Le ultime puntate diis in the air, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16:55 circa, stanno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Eda_e_Serkan_ : RT @Gossiplive_it: Anticipazioni #LoveIsInTheAir: cosa succede nella prossima puntata #20gennaio - Gossiplive_it : Anticipazioni #LoveIsInTheAir: cosa succede nella prossima puntata #20gennaio - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #20gennaio - zazoomblog : Love is in the Air Anticipazioni 20 gennaio 2022: doccia fredda per Melo Burak ama Eda! - #Anticipazioni #gennaio… - redazionetvsoap : #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #20gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Love

... si va in scena con Shakespeare!is in the air29 dicembre: il segreto svelato Scuola: il 10 gennaio si ritorna in presenza, le parole di Bianchi Dolci: mai bere acqua mentre li si ...... si va in scena con Shakespeare!is in the air29 dicembre: il segreto svelato Scuola: il 10 gennaio si ritorna in presenza, le parole di Bianchi Dolci: mai bere acqua mentre li si ...Le anticipazioni sulle puntate di Love is in the air, che verranno trasmesse dal 24 gennaio, vedono due famiglie protagoniste delle trame.Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo scoprirà che Burak non ricambia i suoi sentimenti.