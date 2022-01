Anemia falciforme, in Italia la prima terapia che previene le crisi vaso-occlusive (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Novartis ha annunciato oggi che l’Agenzia Italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità Adakveo* (crizanlizumab) per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (Voc) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi, di età uguale e superiore a 16 anni, che abbiano presentato almeno due Voc nel corso dei 12 mesi precedenti. Crizanlizumab – al quale Aifa ha riconosciuto il requisito dell’innovatività condizionata – può essere somministrato come terapia aggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia nei pazienti per i quali HU/HC è inappropriata o inadeguata, dove per inappropriata/inadeguata si intende una efficacia non sufficiente o la presenza di problematiche di tollerabilità, insufficiente compliance. L’Anemia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Novartis ha annunciato oggi che l’Agenziana del farmaco ha approvato la rimborsabilità Adakveo* (crizanlizumab) per la prevenzione delle(Voc) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi, di età uguale e superiore a 16 anni, che abbiano presentato almeno due Voc nel corso dei 12 mesi precedenti. Crizanlizumab – al quale Aifa ha riconosciuto il requisito dell’innovatività condizionata – può essere somministrato comeaggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come mononei pazienti per i quali HU/HC è inappropriata o inadeguata, dove per inappropriata/inadeguata si intende una efficacia non sufficiente o la presenza di problematiche di tollerabilità, insufficiente compliance. L’...

