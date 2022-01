André Leon Talley | chi è e come è morto? Età | Moda | lite Anna Wintour | Vogue | lavoro | carriera

Advertising

vogue_italia : Se ne andato André Leon Talley: una vita straordinaria trascorsa nella moda. Il nostro ricordo - repubblica : È morto André Leon Talley, il gigante dello stile [di Serena Tibaldi] - rapsody : Andrè Leon Talley. ?? #Legend - ItsSimplyKayla : RT @BriMalandro: R.I.P. André Leon Talley - of_gurls : RT @MJFINESSELOVER: R.I.P André Leon Talley ?? -

Ultime Notizie dalla rete : André Leon

Una leggenda nel mondo del giornalismo di moda, per anni ha lavorato come direttore artistico per la rivista Vogue Usa: ecco chi eraTalley . L'icona di stile ci ha lasciati a 73 anni, dopo una degenza in ospedale. Conosciuto come paladino della diversità nel mondo della moda (da sempre molto conservatore ed elitista), è ...Martedì è morto a 73 anniTalley, uno dei più influenti giornalisti nel campo della moda. Talley fu tra i primi afroamericani ad avere ...