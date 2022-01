Amici di Maria De Filippi, ballerino massacrato perche gay: le sue condizioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un'altra aggressione omofoba a Roma: Simone Baroni, coreografo e imprenditore, è stato picchiato da alcuni ragazzi nel quartiere San Giovanni di Roma nella serata di sabato scorso, 15 gennaio. La denuncia, prima ancora di recarsi dai carabinieri (cosa che è avvenuta la mattina dopo l'evento), è scattata sui social network. Prima di diventare un coreografo di successo per Mediaset e curare i videoclip musicali di artisti come Mahmood, Annalisa e Ghemon, Simone Baroni ha ottenuto grande successo partecipando alla 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2015, vinta quell'anno dai The Kolors: oggi conta più di 40mila followers sul suo profilo Instagram. Proprio sul social, una volta rientrato a casa dopo essere stato malmenato sul volto, ha condiviso delle stories in cui ha descritto velocemente la vicenda e ha mostrato il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un'altra aggressione omofoba a Roma: Simone Baroni, coreografo e imprenditore, è stato picchiato da alcuni ragazzi nel quartiere San Giovanni di Roma nella serata di sabato scorso, 15 gennaio. La denuncia, prima ancora di recarsi dai carabinieri (cosa che è avvenuta la mattina dopo l'evento), è scattata sui social network. Prima di diventare un coreografo di successo per Mediaset e curare i videoclip musicali di artisti come Mahmood, Annalisa e Ghemon, Simone Baroni ha ottenuto grande successo partecipando alla 14esima edizione didiDe, nel 2015, vinta quell'anno dai The Kolors: oggi conta più di 40mila followers sul suo profilo Instagram. Proprio sul social, una volta rientrato a casa dopo essere stato malmenato sul volto, ha condiviso delle stories in cui ha descritto velocemente la vicenda e ha mostrato il ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Un battito dalla suite 'Ma mère l'oye', ovvero 'Mamma oca', una serie di quadri fiabeschi messi in musica da Rave… - labiondarussa : RT @L3AVINGTONIGHT: per me è la gente che inizierà amici solo dal serale che si perderà quel grandissimo dono di maria mircea aka rea - AnnaMar90949897 : RT @angela3nipoti1: @marialves53 @GerardLDonadoni @claudioborlotto @agustin_gut @renatoantares50 @martinis2018 @Petra71301259 @albertopetro… - d4y3on : RT @L3AVINGTONIGHT: per me è la gente che inizierà amici solo dal serale che si perderà quel grandissimo dono di maria mircea aka rea - mer_anoto : RT @angela3nipoti1: @marialves53 @GerardLDonadoni @claudioborlotto @agustin_gut @renatoantares50 @martinis2018 @Petra71301259 @albertopetro… -