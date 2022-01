Amici 21: anticipazioni puntata del 19 gennaio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Amici 21: ecco cosa succederà nella prossima puntata del noto talent di Maria De Filippi, in onda domenica 23 gennaio 2022 Con la diciassettesima puntata di Amici 21, comincia ufficialmente la corsa al Serale: i ragazzi dunque smetteranno le felpe grigie per indossare le maglie oro, che saranno chiamati a difendere nelle prossime settimane. La corsa al Serale si ferma al principio per Rea, eliminata perché è la cantante che nelle scorse settimane ha accumulato più ultime posizioni nelle gare di cover e inediti giudicate da personaggi esterni alla scuola di spettacolo diretta da Maria De Filippi. Rea quindi lascerà la nota scuola, segnata dallo stesso destino della sua amica Nicole, eliminata la settimana scorsa seguendo lo stesso nuovo regolamento. La produzione ha, infatti, ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022)21: ecco cosa succederà nella prossimadel noto talent di Maria De Filippi, in onda domenica 23Con la diciassettesimadi21, comincia ufficialmente la corsa al Serale: i ragazzi dunque smetteranno le felpe grigie per indossare le maglie oro, che saranno chiamati a difendere nelle prossime settimane. La corsa al Serale si ferma al principio per Rea, eliminata perché è la cantante che nelle scorse settimane ha accumulato più ultime posizioni nelle gare di cover e inediti giudicate da personaggi esterni alla scuola di spettacolo diretta da Maria De Filippi. Rea quindi lascerà la nota scuola, segnata dallo stesso destino della sua amica Nicole, eliminata la settimana scorsa seguendo lo stesso nuovo regolamento. La produzione ha, infatti, ...

Advertising

RiccardoManfred : Gli spoiler sulla prossima puntata del pomeridiano di #Amici21 li trovate, come al solito, qui - ParliamoDiNews : Anticipazioni Amici 21 del 19/01/22: eliminato uno degli allievi | Isa e Chia #anticipazioni #amici #19/01/22… - alxzayn : ho letto le anticipazioni di amici e niente voglio piangere strapparmi i capelli morire adesso - r4vi30 : Il solo commento che ormai mi vien da fare ogni volta che leggo le anticipazioni di Amici - gr4ttastinchi : Sto leggendo ora le anticipazioni di amici e sono nerah per rea, quei cessi non se la meritavano comunque -