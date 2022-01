Altra ambulanza bloccata nel centro storico, l’ira dei residenti contro l’Amministrazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis Non doveva succedere ed invece è successo ancora.?Ancora una volta un’ambulanza è rimasta bloccata nelle stradine del centro storico cittadino a causa di macchine parcheggiate in zona vietata, che poi di fatto vietata non è, visto che nessuno passa mai per fare un controllo. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, questa volta siamo in via Botteghelle, la stradina che dall’alto porta in via Romualdo II Guarna e dal basso in via Mercati. Proprio qui un mezzo di soccorso è rimasto bloccato da una macchina che ne ha impedito il passaggio. C’è voluto un poco per sbloccare il tutto e lasciar passare l’ambulanza.?Mentre come prevedibile i residenti ed anche i commercianti della zona, hanno mostrato tutta la loro rabbia e sdegno per l’epidosio… “Ogni ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis Non doveva succedere ed invece è successo ancora.?Ancora una volta un’è rimastanelle stradine delcittadino a causa di macchine parcheggiate in zona vietata, che poi di fatto vietata non è, visto che nessuno passa mai per fare unllo. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, questa volta siamo in via Botteghelle, la stradina che dall’alto porta in via Romualdo II Guarna e dal basso in via Mercati. Proprio qui un mezzo di soccorso è rimasto bloccato da una macchina che ne ha impedito il passaggio. C’è voluto un poco per sbloccare il tutto e lasciar passare l’.?Mentre come prevedibile ied anche i commercianti della zona, hanno mostrato tutta la loro rabbia e sdegno per l’epidosio… “Ogni ...

