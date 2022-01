Almeno tre uomini al rientro e il centrocampo 'tecnico': la Juve pensa già al Milan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C'è lo scontro diretto col Milan, per la Juve, prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Una ghiotta occasione per accorciare ulteriormente le distanze dalle prime posizioni di classifica, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C'è lo scontro diretto col, per la, prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Una ghiotta occasione per accorciare ulteriormente le distanze dalle prime posizioni di classifica, ...

Advertising

FranAltomare : Chiedo per me che ho tre dosi di vaccino: la #maionesenera che ho nelle vene va bene per il vitello tonnato? Almeno… - amnestyitalia : 4/. A fine dicembre, il team legale di #Assange ha chiesto all'Alta Corte di certificare tre punti di diritto di im… - OptaPaolo : 10 - Paulo #Dybala é l'unico giocatore della Juventus ad aver partecipato ad almeno 10 gol in questo campionato: se… - x_juanstylvato5 : RT @FranAltomare: Chiedo per me che ho tre dosi di vaccino: la #maionesenera che ho nelle vene va bene per il vitello tonnato? Almeno svolt… - DanielaPF75 : RT @pietrofortidocx: 18 gennaio 2022: la variante omicron causa 434 morti @Corriere: momento momento momento momento tiratemi fuori almeno… -