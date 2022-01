Allungare il calendario scolastico o un piano estate per tutti: Bianchi pensa a come potrebbe cambiare la scuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in audizione in commissione Cultura e Istruzione alla Camera, ha condiviso la sua visione anche in merito ad un possibile cambio del calendario scolastico. Ma non nasconde che il piano estate possa diventare parte integrante dell'anno scolastico a tutti gli effetti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Ministro dell'Istruzione Patrizioin audizione in commissione Cultura e Istruzione alla Camera, ha condiviso la sua visione anche in merito ad un possibile cambio del. Ma non nasconde che ilpossa diventare parte integrante dell'annogli effetti. L'articolo .

