Alex Belli reagisce male alle parole di Delia Duran: “Spaccherei la porta pur di riprendermela” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Altro giro, nuova crisi nella casa del Grande Fratello Vip (ma anche all’esterno). Nelle ultime ore Delia Duran ha visto volare sopra la casa il messaggio aereo dedicato ai Solex, nome che i fan hanno dato alla “coppia” formata da Alex Belli e Soleil Sorge, e ha avuto un crollo. Tra le lacrime, di fronte a buona parte degli inquilini, ha dunque affermato di essere arrivata alla frutta e di aver deciso di lasciare l’attore. Inutile dire che quest’ultimo non ha preso affatto bene la novità e ha commentato in diretta l’accaduto con parole piuttosto forti. Alex Belli sbotta in diretta tv: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello” I fan più affezionati del Grande Fratello Vip ormai sapranno molto bene che non passa giorno senza che scoppi una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Altro giro, nuova crisi nella casa del Grande Fratello Vip (ma anche all’esterno). Nelle ultime oreha visto volare sopra la casa il messaggio aereo dedicato ai Solex, nome che i fan hanno dato alla “coppia” formata dae Soleil Sorge, e ha avuto un crollo. Tra le lacrime, di fronte a buona parte degli inquilini, ha dunque affermato di essere arrivata alla frutta e di aver deciso di lasciare l’attore. Inutile dire che quest’ultimo non ha preso affatto bene la novità e ha commentato in diretta l’accaduto conpiuttosto forti.sbotta in diretta tv: “, riconnettiti anche te ma con il cervello” I fan più affezionati del Grande Fratello Vip ormai sapranno molto bene che non passa giorno senza che scoppi una ...

