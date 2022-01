Alessia Macari mamma: dai social prima foto e nome della piccola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una grande gioia per Alessia Macari e il suo Oliver. L’ex vincitrice del Grande Fratello VIP , poche ore fa ha postato sui social la prima immagine della piccolina che è nata il 14 gennaio. I fan di Alessia erano in grande ansia, visto che da giorni, non postava molto sui social. A giudicare dalla parole pubblicate in questo primo post, dopo il parto, possiamo pensare che non sia stato un rush finale senza ostacoli. Ci auguriamo che tutto però alla fine sia andato per il meglio! La Macari, che in questi mesi ha condiviso tutta la sua felicità per l’arrivo della principessa di casa, ha svelato il nome scelto per la bambina, parlando anche del significato dato a questo nome. Il senso che lei e Oliver ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una grande gioia pere il suo Oliver. L’ex vincitrice del Grande Fratello VIP , poche ore fa ha postato suilaimmaginepiccolina che è nata il 14 gennaio. I fan dierano in grande ansia, visto che da giorni, non postava molto sui. A giudicare dalla parole pubblicate in questo primo post, dopo il parto, possiamo pensare che non sia stato un rush finale senza ostacoli. Ci auguriamo che tutto però alla fine sia andato per il meglio! La, che in questi mesi ha condiviso tutta la sua felicità per l’arrivoprincipessa di casa, ha svelato ilscelto per la bambina, parlando anche del significato dato a questo. Il senso che lei e Oliver ...

