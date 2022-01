Alberto di Monaco, disperato per Charlene: il gesto estremo lascia tutti basiti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Charlene e Alberto di Monaco continuano a catalizzare l’attenzione con la loro presunta crisi. Arriva un gesto inaspettato da parte del marito. Dispiacere e grande preoccupazione. Queste le emozioni vissute nel principato nelle ultime settimane tra le condizioni di salute di Charlene di Monaco e il suo rapporto sempre più in bilico con il marito L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dicontinuano a catalizzare l’attenzione con la loro presunta crisi. Arriva uninaspettato da parte del marito. Dispiacere e grande preoccupazione. Queste le emozioni vissute nel principato nelle ultime settimane tra le condizioni di salute didie il suo rapporto sempre più in bilico con il marito L'articolo proviene da YesLife.it.

