Alberto Angela racconta Ercolano, la gratitudine del sindaco: “Sarà cittadino onorario” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il sindaco Ciro Buonajuto ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela: ieri sera il divulgatore ha raccontato le bellezze di Ercolano su Rai 1. Anche per la quarta e ultima puntata, Meraviglie – La Penisola dei tesori, il programma condotto da Alberto Angela su Rai 1, è stato visto da quasi 3 Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) IlCiro Buonajuto ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad: ieri sera il divulgatore hato le bellezze disu Rai 1. Anche per la quarta e ultima puntata, Meraviglie – La Penisola dei tesori, il programma condotto dasu Rai 1, è stato visto da quasi 3

Advertising

UniPadova : ? @albertoangela alla scoperta di Padova e Unipd nella quarta puntata di “Meraviglie” ?? Nel suo viaggio racconta… - readingvogue : RT @cestIaviie: Share il santino di Alberto Angela to pass the exam - alessiabonanom_ : RT @miaamataalice: IN CHE SENSO QUEST'ANNO ALBERTO ANGELA FARÀ 60 ANNI? - quellaabassa : RT @cestIaviie: Share il santino di Alberto Angela to pass the exam - IoCercoDiMe : RT @Agenzia_Ansa: Alberto Angela sarà cittadino onorario di Ercolano. Il sindaco annuncia l'avvio dell'iter per il conferimento #ANSA https… -