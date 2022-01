Al Victoria&Albert Museum va in scena la prima mostra dedicata all'abbigliamento maschile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I più grandi capolavori artistici dialogano con le creazioni couture di celebri designer e stelle emergenti. Il risultato è Fashioning Masculinities: The Art of Menswear, un intreccio espositivo di ispirazioni, suggestioni, che raccontano e celebrano l'abbigliamento maschile, superando confini temporali Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I più grandi capolavori artistici dialogano con le creazioni couture di celebri designer e stelle emergenti. Il risultato è Fashioning Masculinities: The Art of Menswear, un intreccio espositivo di ispirazioni, suggestioni, che raccontano e celebrano l', superando confini temporali

Advertising

vogue_italia : Un look audace come Victoria dei @thisismaneskin? Tutto quello che serve, è il giusto blazer ??… - fanboyca : @vitaminmingg lola victoria stannie - Victoria_Wet : RT @drsmoda: La TV non è più un elettrodomestico innocuo , state attenti e lo dico seriamente. USATELA X GUARDARE FILM Non fate entrare tal… - Victoria_Wet : @Peter20371 @italiadeidolori Fanculo...sono nata in una vecchia casa di campagna con pavimento di terra, ci si scal… - Jenny84598745 : RT @modamanager: @Hero9004 @fuk1furiosa @laperlaneranera @eretico_l @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dor… -