Al Galeazzi | niente cure senza green pass? La replica della direzione sanitaria di Pregliasco

Roma, 19 gen – Dopo il servizio andato in onda durante la trasmissione di Mario Giordano, Fuori del coro, che riportava le testimonianze di due pazienti a cui sono state negate le cure al Galeazzi di Milano perché non in possesso del super green pass, nonché le dichiarazioni rese dagli operatori sanitari che chiedevano la certificazione verde in occasione del ricovero, abbiamo contattato l'ufficio stampa dell'ospedale. Ci ha risposto la direzione sanitaria del Galeazzi, il cui direttore è Fabrizio Pregliasco, lo stesso che avrebbe firmato la circolare interna che imponeva il super green pass ai pazienti per il ricovero. Ecco il comunicato: "L'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi smentisce quanto ...

