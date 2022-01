Air Italy | lavoratori davanti al Mise | Governo non ci da' risposte

Advertising

vaticannews_it : #19gennaio A fine udienza generale, #PapaFrancesco auspica un esito positivo per la vicenda dei dipendenti di… - Tg3web : Nell'udienza generale, Papa Francesco ha ricordato la situazione di tante persone che subiscono crisi aziendali, co… - SkyTG24 : Papa Francesco: 'Air Italy? Auspico una soluzione positiva e rispetto dei diritti' - J_Maverick16 : Just posted a photo @ Aviano Air Base, Friuli-Venezia Giulia, Italy - FedericaCalvia : RT @AnsaSardegna: Air Italy: sindacati incalzano Governo, subito un incontro. Boeddu (Filt), unico bacino con ex lavoratori Alitalia #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

Il Fatto Quotidiano

Una rappresentanza di lavoratori disi e' radunata davanti al Mise per manifestare contro i licenziamenti comunicati nelle scorse settimane. Uno dei presenti ha sottolineato: "Oggi e' una lunga giornata per i 1322 lavoratori, ...una triste lotta quella che coinvolge gli ex dipendenti di Alitalia non ancora confluiti in Ita e i circa 1.300 ex dipendenti dicompagnia dell'Aga Khan e di Qatar Airways che ha definitivamente chiuso i battenti con l'inizio del 2022. Entrambi lottano per quei mille posti di lavoro che, secondo quanto affermato la ...Ci avviciniamo al lancio dell'iPhone SE con connettività 5G, che potrebbe avvenire nella seconda metà di aprile o all'inizio di maggio.Una rappresentanza di lavoratori di Air Italy si e' radunata davanti al Mise per manifestare contro i licenziamenti comunicati nelle scorse ...