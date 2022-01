Agli atleti delle Olimpiadi di Pechino è stato detto di lasciare i telefoni a casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alcuni comitati olimpici occidentali lo consigliano per evitare eventuali monitoraggi, quello italiano ha detto che non lo farà Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alcuni comitati olimpici occidentali lo consigliano per evitare eventuali monitoraggi, quello italiano hache non lo farà

Advertising

capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - yuna_hikari : RT @ilpost: Agli atleti delle Olimpiadi di Pechino è stato detto di lasciare i telefoni a casa - ilpost : Agli atleti delle Olimpiadi di Pechino è stato detto di lasciare i telefoni a casa - cavalierepadano : RT @OrtigiaP: e intanto in Australia cadono come birilli... grande #Djokovic che non si piega a ricatti di morte che hanno colpito centin… - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: e intanto in Australia cadono come birilli... grande #Djokovic che non si piega a ricatti di morte che hanno colpito centin… -

Ultime Notizie dalla rete : Agli atleti L'avvertimento di Pechino agli atleti olimpici: chi protesta sarà punito Tra le misure che verranno messe in atto, ha proseguito, c'è anche la cancellazione dell'accredito degli atleti , se le loro azioni o parole saranno contro la Carta olimpica.

Campionato di Ciclocross Sardegna: ultima tappa a Olmedo Gli atleti dell'Alghero bike si sono dimostrati subito all'altezza della competizione e hanno ottenuto ottimi risultati nella gara di casa. Nella Prima partenza dedicata agli allievi primo anno si ...

L'avvertimento di Pechino agli atleti olimpici: chi protesta sarà punito AGI - Agenzia Giornalistica Italia STILELIBERO Preganziol, sempre ai vertici News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.

Leon Zonza al debutto nel campionato di Serie B A sedici anni il forte atleta appartenente alla Ginnastica Canaletto si cimenterà nella categoria superiore con la società Victoria Torino ...

Tra le misure che verranno messe in atto, ha proseguito, c'è anche la cancellazione dell'accredito degli, se le loro azioni o parole saranno contro la Carta olimpica.Glidell'Alghero bike si sono dimostrati subito all'altezza della competizione e hanno ottenuto ottimi risultati nella gara di casa. Nella Prima partenza dedicataallievi primo anno si ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.A sedici anni il forte atleta appartenente alla Ginnastica Canaletto si cimenterà nella categoria superiore con la società Victoria Torino ...