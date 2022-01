Agenas, sale al 30% l'occupazione dei reparti in Italia: la Calabria sfiora il 43% (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La quarta ondata Covid sta piegando il tessuto sanitario Italiano: la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica sale al 30% in Italia, e in 24 ore cresce in 8 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La quarta ondata Covid sta piegando il tessuto sanitariono: la percentuale di posti occupati da pazienti Covid neidi area non criticaal 30% in, e in 24 ore cresce in 8 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Agenas, l'occupazione dei reparti in Italia sale al 30%, la Calabria è al 43%. Sette regioni superano soglia del 30… - MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Lombardia in isolamento 67.433 studenti #Covid - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'occupazione nelle terapie intensive cala in 6 regioni ed è stabile in 12. Secondo i dati Agenas del 18 gennaio, sette s… -