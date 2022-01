Agenas, sale al 30% l’occupazione dei reparti Covid. 7 regioni oltre la soglia nelle terapie intensive (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il report giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) registra per il 18 gennaio un incremento del tasso dei ricoveri su gran parte del territorio nazionale. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti positivi a Covid-19 nei reparti di area medica sale al 30%, con una crescita in 24 ore in ben 8 regioni. Calabria al 43%, Friuli 34%, Lazio 29%, Marche 29%, PA Bolzano 20%, PA Trento 29%, Puglia 23%, Valle d’Aosta 57%. Cifre ben al di sopra del tetto massimo consentito per i reparti ordinari pari al 15% di posti letto occupati. A registrare dati in discesa ma pur sempre preoccupanti è il Molise con il 13% di occupazione in area non critica e l’Umbria con il 31%. Le regioni stabili sono l’Abruzzo ancora al 30%, la Basilicata con ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il report giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () registra per il 18 gennaio un incremento del tasso dei ricoveri su gran parte del territorio nazionale. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti positivi a-19 neidi area medicaal 30%, con una crescita in 24 ore in ben 8. Calabria al 43%, Friuli 34%, Lazio 29%, Marche 29%, PA Bolzano 20%, PA Trento 29%, Puglia 23%, Valle d’Aosta 57%. Cifre ben al di sopra del tetto massimo consentito per iordinari pari al 15% di posti letto occupati. A registrare dati in discesa ma pur sempre preoccupanti è il Molise con il 13% di occupazione in area non critica e l’Umbria con il 31%. Lestabili sono l’Abruzzo ancora al 30%, la Basilicata con ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - Agenzia_Ansa : Agenas, l'occupazione dei reparti in Italia sale al 30%, la Calabria è al 43%. Sette regioni superano soglia del 30… - auleia1 : RT @kidstu: #Covid, Agenas: 'occupazione reparti Italia sale al 30%'. 50% dei ricoveri sono vaccinati, nel titolo non c'è scritto. - giannisassari08 : RT @MediasetTgcom24: Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - FilippoGiov : RT @MediasetTgcom24: Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid -