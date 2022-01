Adriana Volpe tuona contro Sonia Bruganelli | «Sei piccola Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)(US Endemol Shine) Si riaccende l’attrito tra, complici le affermazioni di Lady Bonolis al settimanale Chi, dove si dichiara tutt’altro che cattiva e con un cuore di panna! Eppure, quando si tratta della collega di poltrona al Grande Fratello Vip (ma non), non nasconde una certa sfrontatezza: “I rapporti tra me edsempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, gia? che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perche? magari pensa che io possa aver scoperto chissa? quale segreto… Sembra mio fratello minore, col quale ...