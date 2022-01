Adriana Volpe | battuta al veleno a Sonia Bruganelli “C’è chi …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua la guerra tra le due opinioniste del Grande fratello vip 6, ovvero. Sin dalle prime puntate le due donne del reality hanno fatto ben capire che tra di loro non ci fosse poi una grande simpatia. Nel corso delle prime puntate poi pare che abbiano cercato di andare avanti, seppur con qualchedi troppo, anche sui social network. Adessosembra aver lanciato l’ennesima frecciatina allache ovviamente ha recepito il colpo e non è rimasta a guardare. Ma cosa è accaduto?, tra le due proprio non scorre buon sangue Come ben sappiamo,per le festività di ...