Addio Tomaso, ma Michelle Hunziker lascia indietro anche Trussardi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scoppia la coppia Hunziker-Trussardi e si riaccende il gossip nazionale. Le motivazioni, gli ultimi scatti insieme, la vacanza da sola e l’affidamento delle figlie… gli argomenti sui media sono molteplici e variegati. Uno di questi è il rapporto “difficile” di Michelle Hunziker con la casa di moda fondata dal padre di Tomaso Trussardi e di cui lui è il presidente. Il post di Michelle Hunziker Michelle Hunziker durante il fitting da Giorgio ArmaniMichelle Hunziker non ha mai scelto Trussardi come marchio esclusivo per i suoi capi, specialmente per le occasioni speciali. Appare tremendamente esplicativo il post pubblicato il giorno prima della nota sulla separazione, in ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scoppia la coppiae si riaccende il gossip nazionale. Le motivazioni, gli ultimi scatti insieme, la vacanza da sola e l’affidamento delle figlie… gli argomenti sui media sono molteplici e variegati. Uno di questi è il rapporto “difficile” dicon la casa di moda fondata dal padre die di cui lui è il presidente. Il post didurante il fitting da Giorgio Armaninon ha mai sceltocome marchio esclusivo per i suoi capi, specialmente per le occasioni speciali. Appare tremendamente esplicativo il post pubblicato il giorno prima della nota sulla separazione, in ...

