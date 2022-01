A Teggiano continuano i lavori nella zona industriale sulla SP 330

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La Provincia di Salerno sta proseguendo idi allargamento della sede stradale della SP 330 nel tratto ricadente nel Comune di– Innesto Autostradale di Sala Consilina, per l’importo di € 312 564,14 a cui sono aggiunte altre somme a disposizione pari a € 113 455,03 per un totale di € 426 019,17 oltre IVA. “Questo intervento è particolarmente importante – dichiara il Presidente Michele Strianese – perché consente l’adeguamento della sezione stradale tipo F, mediante la rettifica dell’esistente tracciato, con lo scopo di garantire una migliore fluidità in sicurezza del transito veicolare. Nello specifico l’opera prevede la rettifica di n. 4 curve e allargamento della piattaforma stradale a 14.50 m ...

