A poco è servita la fama dell'attore americano: senza green pass rafforzato, niente soggiorno in hotel (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nonostante uno dei film di John Malkovich sia proprio un elogio alla sua persona, Essere John Malkovich, “esserlo” davvero non è bastato all’attore, 68 anni, per avere una deroga alla legge. Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto Giunto a Venezia per girare qualche scena di Ripley, nuovo adattamento del celebre romanzo della scrittrice statunitense Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley (1955), John si è presentato al celebre e lussuosissimo hotel Danieli di Venezia, per avere la sua stanza. Peccato, però, che nel ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nonostante uno dei film di John Malkovich sia proprio un elogio alla sua persona, Essere John Malkovich, “esserlo” davvero non è bastato all’, 68 anni, per avere una deroga alla legge. Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto Giunto a Venezia per girare qualche scena di Ripley, nuovo adattamento del celebre romanzoa scrittrice statunitense Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley (1955), John si è presentato al celebre e lussuosissimoDanieli di Venezia, per avere la sua stanza. Peccato, però, che nel ...

