A cena da Maria Latella: su SkyTg24 il primo 'dinner talk' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A cena da Maria Latella Il tavolo del confronto stavolta sarà una tavola. Apparecchiata per bene, come si fa quando ci sono ospiti. Maria Latella esplora su SkyTg24 una nuova dimensione "conviviale" del talk show, attovagliando accanto a sé personalità del mondo politico, economico, imprenditoriale e culturale. Il piatto forte sarà chiaramente l'attualità, a cominciare dal Quirinale. Da domani – 20 gennaio – e ogni giovedì, la giornalista condurrà alle 21 il dinner talk "A cena da Maria Latella". Il programma, prodotto da Level 33, prenderà vita tra mura domestiche, in un clima cordiale e più rilassato rispetto a quello degli studi televisivi. Maria Latella, tra una portata e l'altra, guiderà i suoi ...

