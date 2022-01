5G negli aeroporti Usa: anche Emirates corre ai ripari, sospesi i voli per 9 città (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'entrata in vigore della tecnologia per telefoni cellulari 5G in prossimità degli aeroporti statunitensi mette in allarme le compagnie aeree di tutto il mondo. Si temono interferenze e problemi in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'entrata in vigore della tecnologia per telefoni cellulari 5G in prossimità deglistatunitensi mette in allarme le compagnie aeree di tutto il mondo. Si temono interferenze e problemi in ...

